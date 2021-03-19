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Автобусный маршрут № 976 изменится с 20 марта 

Москва24 и ещё 3 4 часа назад
Автобусный маршрут № 976 изменится с 20 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 20 марта поменяется автобусный маршрут № 976, следующий по ТиНАО. Об этом сообщается на сайте "Мосгортранса".

"Вместо "Торгового центра" в Троицке автобусы будут ходить через Пенино в Марьино. Заезд в ЖК "Андерсен" при движении в обе стороны сохраняется", — заявили в пресс-службе перевозчика.

Для того чтобы доехать до городского округа Троицк, "Мосгортранс" посоветовал пользоваться маршрутом № 398.
Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии метро. Горожанам также предложили альтернативные маршруты общественного транспорта.
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