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В Москве за зиму выпало 174 см снега 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
В Москве за зиму выпало 174 см снега
Фото: ТАСС
Годовая норма осадков прошедшей зимой оказалась превышена на 16%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, в зимний период в городе выпало 174 сантиметра снега.

"А февраль месяц — эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы", — уточнил Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

Заммэра также добавил, что лишь 12–14 февраля в столице выпало порядка 45 сантиметров снега. Кроме того, за зимний период в городе было зафиксировано 34 перехода температуры через отметку ноль градусов.
Ранее Бирюков сообщил, что столичные коммунальщики уже приступили к подготовке к следующей зиме. По его словам, с 9 марта специалисты начали проводить мероприятия без отключения потребителей. Помимо этого, городские службы начнут опрессовку инженерных тепловых систем после остановки подачи теплоносителя.
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