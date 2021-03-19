В Москве за зиму выпало 174 см снега 

Годовая норма осадков прошедшей зимой оказалась превышена на 16%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, в зимний период в городе выпало 174 сантиметра снега.

"А февраль месяц — эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы", — уточнил Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

Заммэра также добавил, что лишь 12–14 февраля в столице выпало порядка 45 сантиметров снега. Кроме того, за зимний период в городе было зафиксировано 34 перехода температуры через отметку ноль градусов.

Ранее Бирюков сообщил, что столичные коммунальщики уже приступили к подготовке к следующей зиме. По его словам, с 9 марта специалисты начали проводить мероприятия без отключения потребителей. Помимо этого, городские службы начнут опрессовку инженерных тепловых систем после остановки подачи теплоносителя.