Два путепровода появятся на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Протяженность реконструируемого участка составит примерно 1,5 километра. Сейчас путепроводы, которые расположены там, находятся в неудовлетворительном состоянии.