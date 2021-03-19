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Два путепровода появятся на Ленинградском шоссе

Москва24иещё 1
3 часа назад
Новые путепроводы и дополнительные съезды построят на 24-25-м километрах Ленинградского шоссе. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Два путепровода появятся на Ленинградском шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Протяженность реконструируемого участка составит примерно 1,5 километра. Сейчас путепроводы, которые расположены там, находятся в неудовлетворительном состоянии.
"Планировочными решениями предусматривается строительство путепровода на Ленинградском шоссе на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги и путепровода на пересечении с Международным шоссе", – сообщила Княжевская.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1. Площадь проектируемой территории составляет 122,93 гектара.
Новости Москвы,Юлиана Княжевская,Сергей Собянин,
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