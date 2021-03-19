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На Киевском вокзале в Москве изменят навигацию 

Российская Газета 2 часа назад
На Киевском вокзале изменят навигацию
Фото: РИА Новости
На Киевском вокзале с 1 апреля изменят навигацию, это позволит пассажирам проще ориентироваться на территории вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
На вокзале вводится последовательная нумерация путей — с 1 по 12 (слева направо). Это позволит пассажирам проще ориентироваться при посадке в поезда. Пути с 1 по 6, расположенные в левой части вокзала, будут предназначены для посадки в поезда дальнего следования, из них 5 и 6 — для поездов-экспрессов до Калуги и Новопеределкино, 7 и 8 пути — для аэроэкспрессов, с 9 по 12 — для посадки в пригородные поезда.
Соответствующие изменения будут внесены в навигационные указатели на вокзале, на информационных плакатах появится обновленная схема нумерации железнодорожных путей, также информацию будут транслировать по громкоговорящей связи.
Напомним, что хаотичная нумерация имелась на 4 столичных вокзалах, что сложилось исторически. Номера путям присваивали по мере их запуска, а строились они в разное время. Ранее последовательная нумерация путей уже была введена на Белорусском и Савеловском вокзалах. Такую работу предстоит выполнить еще и на Курском вокзале.
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Новости Москвы , Калуга , Калужская Область
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