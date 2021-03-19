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Культурный центр построят в Кленовском

Москва24
5 часов назад
Москомархитектура одобрила проекта культурного центра в поселении Кленовском в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Культурный центр построят в Кленовском
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы
Общая площадь здания составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Оно будет двухэтажным.
"Современный внешний вид зданию придает сочетание этого скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На первом этаже здания разместят студию раннего развития, библиотеку и зрительный зал. На втором этаже планируется открыть специализированные кабинеты для вокала и рисования, швейную и столярную мастерские и некоторые другие помещения, в том числе административного характера.
В непосредственной близости от культурного центра создадут новые проезды и тротуары, а также проведут работы по озеленению.
Накануне в Москомархитектуре согласовали проект реставрации кинотеатра "Форум" на Садовом кольце. Работы подразумевают восстановление архитектурно-художественного облика здания. Рядом с ним также появится пятиэтажный комплекс с офисными и выставочными помещениями.
Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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