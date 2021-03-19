Культурный центр построят в Кленовском

Москомархитектура одобрила проекта культурного центра в поселении Кленовском в Москве . Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Общая площадь здания составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Оно будет двухэтажным.

"Современный внешний вид зданию придает сочетание этого скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом этаже здания разместят студию раннего развития, библиотеку и зрительный зал. На втором этаже планируется открыть специализированные кабинеты для вокала и рисования, швейную и столярную мастерские и некоторые другие помещения, в том числе административного характера.

В непосредственной близости от культурного центра создадут новые проезды и тротуары, а также проведут работы по озеленению.