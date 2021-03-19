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Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг 

Артём Кульша 4 часа назад
Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге подробно описал план благоустройства острова Балчуг. По его словам, это будет самый крупный проект создания качественного городского пространства в 2021 году.
Градоначальник подчеркнул, что Балчуг находится «в двух шагах» от Кремля и парка Зарядье, тем не менее необходимость благоустройства острова «бросается в глаза». Собянин отметил, что улицы там «выглядят грустно и уныло», зелени мало, а тротуары разбиты.
План благоустройства предполагает разделение городского пространства на историческую и современную части. Первая включает в себя тротуары «внутри» острова. Ими в основном пользуются местные жители и офисные работники, поэтому пешеходные дорожки планируется привести в порядок, а на них разместить классические московские лавочки для отдыха. Современная часть городского пространства — набережные, по которым гуляют туристы. Их, по словам мэра, следует осовременить.
Например, у Дома Музыки власти хотят поставить оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб, которые «напоминают духовой оркестр». Планируется заменить фонари: часть из них будет выполнена в стиле минимализма, часть будет напоминать старинные газовые фонари. «Освежат» парапеты — они будут освещены специальными подсветками.

«На острове станет больше зелени — разобьем газоны и цветники, высадим новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы «Паллида», красные клёны, вязы «Лобел», декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен», — написал мэр.

Отдельное внимание Собянин уделил благоустройству Репнинского сквера. В нём также высадят много новой зелени, а новые фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле 40-х годов XX века. Рядом со зданием ГЭС-2 будет оборудована пешеходная зона. В будущем с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды, отметил градоначальник.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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