Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг

Работы по благоустройству проведут в этом году на острове Балчуг, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

В частности, весной–летом новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космо­­дамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.

Мэр столицы напомнил, что благоустройство острова Балчуг планировалось провести еще в прошлом году, однако из-за пандемии работы пришлось отложить на 2021 год.

"Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки", — заявил Собянин.

По его словам, основная идея благоустройства Балчуга в условном разделении городского пространства на историческое и современное.

"Внутри" острова — на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных — мэр предложил лишь привести в порядок тротуары и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками. Он пояснил, что в основном там проводят время местные жители и офисные работники, поэтому движение должно оставаться спокойным и неторопливым.

На набережных у воды, напротив, гуляют туристы, горожане катаются на самокатах и велосипедах. В связи с этим Собянин считает, что городское пространство там должно выглядеть более ярко и современно.

Мэр рассказал, что напротив Дома музыки хорошо будут смотреться оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб. Часть новых фонарей Балчуга выполнят в современном стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари.

На острове станет зеленее — там разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы "Паллида", красные клены, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. По словам главы города, новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной преградой, которая защитит пешеходов от пыли проезжей части.

"Изюминкой" проекта Собянин назвал благоустройство Репинского сквера — самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. Там сохранят существующие деревья и высадят новые зеленые насаждения на основании архивных ситуационных планов. Фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века.

Мэр добавил, что западная оконечность острова Балчуг между памятником Петру I и улицей Серафимовича формально не входит в этот проект благоустройства, но только потому, что там завершаются работы по реставрации ГЭС-2.

Рядом с историческим зданием создадут пешеходную зону, связывающую Храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.

"Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году", — заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в программу комплексного благоустройства "Мой район" в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы. Работы пройдут на набережных, в общественных пространствах, во дворах жилых домов и на территориях школ.

Специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг, Садовническую улицу и Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Помимо этого, комплексное благоустройство затронет улицу Красная Пресня, Большую и Малую Грузинские улицы, Арбат, Долгоруковскую и Бауманскую улицы, участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, парк Декабрьского восстания, Дмитровский и Хрустальный переулки.

Специалисты приведут в порядок более 300 дворов, которые в том числе находятся в Гольяновском проезде, Малом Каковинском, Спасопесковском, Проточном, Серебряном, Большом и Малом Николопесковских переулках.