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Электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
В Москве запущены маршруты электробусов 154 и 803. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Электробусы вышли еще на два маршрута в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
Маршрут 154 пройдет от ВДНХ до платформы Грачевская (Октябрьская железная дорога). Электробус 803 курсирует от ВДНХ до станции Московских центральных диаметров (МЦД-1) Бескудниково.
Новые маршруты проходят по территории девяти районов столицы. Для 550 тысяч жителей поездки станут быстрее и удобнее.
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