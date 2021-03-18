Сезон работы летних веранд в столице начнется 1 апреля 

Сезон работы летних веранд на территории Москвы начнется 1 апреля. Приступить к их монтажу и обустройству рестораторам разрешено с 15 марта. Контролирует соблюдение требований к размещению летних кафе осуществляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Период размещения, а также порядок и правила обустройства сезонных летних кафе определены постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».