Выставка "Крым. История" открылась в парке "Зарядье" в Москве

Выставочный проект рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Посетители могут увидеть уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жителей Крыма. Отдельный раздел посвящен крымской резиденции Российского императорского дома, в нем - фотографии старого Ливадийского дворца, нового дворца, построенного в 1911 году для императора Николая II
, императорской яхты "Штандарт", семьи Николая II. О Черноморском флоте и его основной базе - городе Севастополе - рассказывают дореволюционные и советские снимки кораблей, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров. Период Великой Отечественной войны нашел отражение в кадрах фотохроники боев за освобождение Крыма и Ялтинской конференции.