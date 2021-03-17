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Движение трамваев восстановили на Симферопольском бульваре

Вечерняя Москва
38 минут назад
Движение трамваев восстановлено на Симферопольском бульваре. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение трамваев восстановили на Симферопольском бульваре
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва
Ранее трамваи 1, 3, 16 задерживались на Симферопольском бульваре из-за аварии. ДТП возникло на Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром.
Маршруты трамваев были временно изменены.
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