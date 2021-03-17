В метро появились звуковые маяки для слабовидящих

В метро Москвы появились звуковые маяки для слабовидящих. 60 таких устройств установили на 45 станциях подземки.

Аппараты автоматически меняют громкость, что позволит пассажирам со слабым зрением даже в условиях часа пик найти вход в вестибюль.

Места для маяков выбирали вместе с Всероссийским обществом слепых: устройства находятся там, где они нужнее всего — на ближайших к городским социальным объектам входах в метро. Аппараты будут работать с 7 часов утра до 10 часов вечера.

Звуковые маяки есть во многих крупных городах, в том числе в Лондоне, Шанхае и Бостоне. Ранее сообщалось, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.