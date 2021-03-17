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В метро Москвы появились звуковые маяки для слабовидящих 

Говорит Москва 1 час назад
В метро появились звуковые маяки для слабовидящих
Фото: РИА Новости
В метро Москвы появились звуковые маяки для слабовидящих. 60 таких устройств установили на 45 станциях подземки.
Аппараты автоматически меняют громкость, что позволит пассажирам со слабым зрением даже в условиях часа пик найти вход в вестибюль.
Места для маяков выбирали вместе с Всероссийским обществом слепых: устройства находятся там, где они нужнее всего — на ближайших к городским социальным объектам входах в метро. Аппараты будут работать с 7 часов утра до 10 часов вечера.
Звуковые маяки есть во многих крупных городах, в том числе в Лондоне, Шанхае и Бостоне. Ранее сообщалось, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.
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