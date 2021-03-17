На оранжевой ветке стало больше поездов «Москва-2020»

Еще 4 новых поезда «Москва-2020» вышли на Калужско-Рижскую линию метро. Поездка для жителей Конькова стала еще более комфортной.

В этот раз вагоны бело-синего цвета, а не чёрного, как те, что видели пассажиры ранее.

По сообщению пресс-службы Московского метрополитена, в столичной подземке теперь ходят 52 поезда "Москва-2020". В составах очень тихо, уровень шума на 15 процентов ниже, чем у предшественников. В каждом вагоне есть автоматическая система обеззараживания воздуха. Кроме того, в новейших поездах в пять раз больше USB-зарядок для гаджетов. Их можно найти рядом с любым сиденьем. А еще — широкие двери и межвагонные переходы по 160 см в ширину.

Отмечается, что парк поездов обновлен уже на 70 процентов.