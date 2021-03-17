В Москве «заминировали» около 10 школ

Поступило анонимное сообщение о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы. Информация проверяется, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что за последние годы в России было зарегистрировано около 16 тысяч ложных сообщений о терроризме. По его словам, сообщения чаще всего рассылались из Германии, Франции, США, Бельгии, Голландии и Японии.
Для внесения в Госдуму уже подготовлен законопроект об оперативной внесудебной блокировке в Интернете ложных сообщений о минировании.
Как писал NEWS.ru, все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.