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Оранжерея ВДНХ станет сценой Фестиваля кукольных театров 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Оранжерея ВДНХ станет сценой Фестиваля кукольных театров
Фото: Вечерняя Москва
С 20 марта до 10 апреля историческая оранжерея павильона №14 ВДНХ станет площадкой для проведения Весеннего фестиваля кукольных театров «Аптекарского огорода». Под сенью зеленого оазиса зрителям представят четыре ярких спектакля, сообщается на сайте ботанического сада МГУ.
Специально для фестиваля подобраны спектакли, которые понравятся любому ребенку — поучительные сказки для самых маленьких, и таинственные истории для детей постарше. В афише спектакли театра кукол «Мастерская образов»: «Под Алыми парусами» по мотивам одноименной повести А. Грина, «Алиса в Стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, «Сказка о Гусенке» о захватывающих приключениях и «Волшебная лампа Аладдина» по мотивам восточной сказки «Тысяча и одна ночь».
Авторские куклы ручной работы сыграют свои роли в неповторимых декорациях. В конце представления зрители смогут увидеть их поближе.
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