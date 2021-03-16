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Акция «Открытая Премьера» пройдет в кинотеатрах Москино 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Акция «Открытая Премьера» пройдет в кинотеатрах Москино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Всероссийская акция «Открытая Премьера» Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдет в сети кинотеатров Москино с 18 марта по 25 апреля. Зрители бесплатно смогут увидеть как мультфильмы для самых маленьких, так и работы для подростковой аудитории.
Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Полет», «Вымпел», «Молодежный», «Сатурн», «Тула».
В афише представлены такие анимационные фильмы, как «Антилопы не прощаются», «Мамин помощник», «Комната чудес», «Как завести друзей?», «Выход бородача» и «Кидз».
Ознакомиться с подробным расписанием и зарегистрироваться можно по ссылке.
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