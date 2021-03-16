Несколько станций метро перестанут работать с 20 марта

Дептранс Москвы предупреждает жителей и гостей столицы о закрытии нескольких станций метро с 20 марта по 2 апреля. Движения не будет на участке "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.
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"Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров", - объяснил департамент в Telegram-канале.
На закрытом участке для пассажиров будут работать автобусы, однако для более комфортного передвижения в центр москвичам советуют пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Кроме того, будут действовать некоторые ограничения для автомобилистов.