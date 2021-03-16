Несколько станций метро перестанут работать с 20 марта

На закрытом участке для пассажиров будут работать автобусы, однако для более комфортного передвижения в центр москвичам советуют пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Кроме того, будут действовать некоторые ограничения для автомобилистов.