Транзитные поезда начнут ездить через МЦК

Транзитные поезда, которые курсируют с северо-запада на юг столицы, с 29 мая будут проходить через Московское центральное кольцо (МЦК) без влияния на график его движения. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в эфире телеканала « Россия 1 ».

По его словам, всего насчитывается 14 транзитных поездов. С 29 мая они пройдут через МЦК по третьему пути без влияния на график его движения.

Отметим, что в 2021 году в Москве планируется открыть 11 объектов, а именно десять станций на линиях существующих и перспективных диаметров и новый вокзал Восточный на МЦК для транзитных поездов дальнего следования.