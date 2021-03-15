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Новый арт‑троллейбус представили в столице

РИАМОиещё 1
2 часа назад
В столице представили новый арт-троллейбус от музея транспорта Москвы, который подарит пассажирам ощущение весны, работала над необычным троллейбусом художница Ирина Корина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Новый арт‑троллейбус представили в столице
Фото: © Telegram-канал «Дептранс Москвы»© Telegram-канал «Дептранс Москвы»
«Его расписала художница Ирина Корина, и это настоящий праздник цвета: рощи лип, берез, ольхи, речка — кусочек лета в городе», – говорится в сообщении.
Транспорт доступен для проезда с 08:30 до 20:00 по кольцевому маршруту Т без специального билета. Маршрут связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где в 2023 году откроется упомянутый музей.
Новости Москвы,Ирина Корина,
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