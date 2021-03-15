До конца года в Москве проведут четыре велофестиваля 

В 2021 году в Москве проведут четыре велофестиваля. Об этом в своей колонке сообщил Максим Ликсутов — заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта. Он отметил, что Москва уже готовится к открытию велосезона.
«В этом году, по просьбам москвичей, мы вернем велофестивали. Если не будет сложностей с коронавирусом, то проведем их 4 раза. Весенний пройдет 23 мая, ночной — 10 июля, осенний — 5 сентября, зимний — 12 декабря», — написал Максим Ликсутов.
Актуальная программа и анонсы метроприятий можно посмотреть на сайте Московского велофестиваля. Там же можно оставить пожелания и предложения о проведении мероприятий и развитию велосипедной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что москвичам стоит готовиться к глобальному потеплению.