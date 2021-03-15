Исторический особняк Мельникова отреставрируют в Москве

Работы по реставрации особняка Мельникова были начаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента культурного наследия в понедельник, 15 марта.

Особняк располагается в Волковом переулке, дом 15. Он был построен в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Владимира Адамовича. Сейчас он является объектом культурного наследия регионального значения.

— Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания. Исторический облик восстановят на начало ХХ века, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.