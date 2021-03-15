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Исторический особняк Мельникова реставрируют в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Исторический особняк Мельникова отреставрируют в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Работы по реставрации особняка Мельникова были начаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента культурного наследия в понедельник, 15 марта.
Особняк располагается в Волковом переулке, дом 15. Он был построен в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Владимира Адамовича. Сейчас он является объектом культурного наследия регионального значения.

— Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания. Исторический облик восстановят на начало ХХ века, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Аварийную кровлю заменят первой, впоследствии рабочие под надзором Мосгорнаследия будут восстанавливать планировки на основе архивных планов 1920 года. Так как раньше в здании находился противотуберкулезный диспансер, часть элементов необходимо будет заменить и восстановить. Работы займут около двух лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , АГН "Москва"
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