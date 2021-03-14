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Москва

Развешанные во дворах свиные шкуры напугали москвичей 

Мослента 26 минут назад
Развешанные во дворах шкуры напугали москвичей
Фото: Facebook
Развешанные во дворах свиные шкуры напугали жителей столицы. Фотографиями находки поделилась пользовательница Facebook под ником Tala Do в группе Airport/Sokol Da Neighborhood.
Па словам Tala Do, куски шкур развешены на деревьях по всему двору по адресу Ленинградский проспект, 78.

«Выглядит кошмарно. Как кого-то расчленили и развесили. На уровне роста человека это все висит и вызывает чисто эстетически шок», — написала она. «Это весна так действуют на людей? И куда жаловаться на это безобразие?» — заключила пользовательница социальной сети.

В декабре прошлого года сообщалось, что странные звуки с замерзшего подмосковного пруда напугали местных жителей.
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