Развешанные во дворах шкуры напугали москвичей

«Выглядит кошмарно. Как кого-то расчленили и развесили. На уровне роста человека это все висит и вызывает чисто эстетически шок», — написала она. «Это весна так действуют на людей? И куда жаловаться на это безобразие?» — заключила пользовательница социальной сети.