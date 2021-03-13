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СМИ: в кинотеатре «Москва» произошло задымление

ТК «Звезда»иещё 1
3 часа назад
СМИ сообщили о задымлении в здании кинотеатра «Москва». Здание находится на Охотном ряду напротив Государственной думы.
В кинотеатре «Москва» произошло задымление
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Информацию о задымлении проверили сотрудники МЧС по столице. По итогам проверки признаков возгорания не обнаружено.
По данным МЧС, эвакуация посетителей не проводилась. Позже выяснилось, что на четвертом этаже здания происходило тление утеплителя в вентиляционном коробе. Оно было ликвидировано силами местных служащих, помощь пожарных не потребовалась.
Новости Москвы,Происшествия,МЧС,Госдума,
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