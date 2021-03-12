Заявки на участие в пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию на выборах в 2021 году подали в Центральную избирательную комиссию ( ЦИК ) 11 регионов России , сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова

«По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону», — цитирует её ТАСС.