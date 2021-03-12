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Москва

Заявки в ЦИК на участие в онлайн-голосовании подали 11 регионов России 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Заявки на участие в пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию на выборах в 2021 году подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 11 регионов России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону», — цитирует её ТАСС.
В феврале Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдёт в шести регионах.
ЦИК России продлил до 12 сентября временный порядок многодневного голосования.
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Новости Москвы , Элла Памфилова , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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