Собянин заявил о развитии электронных сервисов в пандемию

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По его словам, в период пандемии благодаря «Московской электронной школе» (МЭШ) в столице не упало качество образования.

— Самое важное, что сегодня нормально уже учимся, в нормальном режиме, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что развитие электронных сервисов не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение. Ключевой фигурой в школах остается учитель.