Собянин заявил о развитии электронных сервисов в пандемию

Пандемия коронавирусной инфекции сподвигла власти Москвы быстрее развивать электронные сервисы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, в период пандемии благодаря «Московской электронной школе» (МЭШ) в столице не упало качество образования.
— Самое важное, что сегодня нормально уже учимся, в нормальном режиме, — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что развитие электронных сервисов не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение. Ключевой фигурой в школах остается учитель.