Выставка «Триумф победителей» открылась в Музее Победы

Выставка, посвященная истории празднования Дня Победы, открылась в Музее Победы на Поклонной горе в четверг.

"Я искренне рад приветствовать вас в Музее Победы, где сегодня мы открываем выставку "Триумф победителей". Это масштабный, я бы даже сказал, грандиозный выставочный проект, посвященный истории празднования Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 1945 года и до наших дней", — сказал на церемонии открытия директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Он отметил, что эта выставка рассказывает не только о прошлом, но и о современной России — "нашем понимании и осмыслении этого великого исторического наследия". "Великая Победа связывает в единое неразрывное целое все послевоенные поколения наших людей, хотя каждое из них видит и переживает ее по-своему", — добавил директор музея.

Всего в экспозиции около 600 экспонатов. Это живопись, графика, скульптура, награды, памятные монеты, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, а также редкие документы, фото и видео. Посетители узнают не только о Параде Победы 24 июня в Москве, но и параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине, о мероприятиях в память 20— и 40-летия Победы, параде ветеранов 1995 года.

В создании выставочного проекта приняли участие Третьяковская галерея, Русский музей и другие ведущий российские музеи, Гохран России, Студия военных художников им. Грекова, галерея "Триумф" и другие. Выставка продлится до 31 мая.