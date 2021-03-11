Москвичкам предложили сократить рабочую неделю

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

"В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели… Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сообщила Потяева в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Омбудсмен объяснила свою позицию тем, что у женщин нагрузка — "совмещать работу и все заботы, которые есть".

В беседе с журналистами Потяева уточнила, что так как тема будет касаться не только Москвы, а всей России, она будет следить за обсуждением.

"Поэтому наверняка будет (тема — ред.) обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведём, как только откроется у нас личный приём населения, мы… проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме", — добавила омбудсмен.