Москвичкам предложили сократить рабочую неделю

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
"В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели… Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сообщила Потяева в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
Омбудсмен объяснила свою позицию тем, что у женщин нагрузка — "совмещать работу и все заботы, которые есть".
В беседе с журналистами Потяева уточнила, что так как тема будет касаться не только Москвы, а всей России, она будет следить за обсуждением.
"Поэтому наверняка будет (тема — ред.) обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведём, как только откроется у нас личный приём населения, мы… проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме", — добавила омбудсмен.