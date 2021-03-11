Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве предложили сократить рабочую неделю для женщин 

Прайм и ещё 1 25 минут назад
Москвичкам предложили сократить рабочую неделю
Фото: РИА Новости
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

"В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели… Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сообщила Потяева в рамках круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Омбудсмен объяснила свою позицию тем, что у женщин нагрузка — "совмещать работу и все заботы, которые есть".
Когда это все закончится: работодатели сэкономят на россиянах
В беседе с журналистами Потяева уточнила, что так как тема будет касаться не только Москвы, а всей России, она будет следить за обсуждением.
"Поэтому наверняка будет (тема — ред.) обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведём, как только откроется у нас личный приём населения, мы… проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме", — добавила омбудсмен.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
Прайм: последние новости
Названы основные угрозы развитию Москвы в следующие 30 лет Названы основные угрозы развитию Москвы в следующие 30 лет Москва объявила конкурсы для домов по программе реновации Москва объявила конкурсы для домов по программе реновации В Москве изменят тарифы на платные парковки В Москве изменят тарифы на платные парковки
Комментарии 4
Новости Москвы , Общество , Дмитрий Медведев , Татьяна Потяева , Госдума , Совет безопасности РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
На ведущего в прямом эфире рухнул огромный экран
00:16
На ведущего в прямом эфире рухнул огромный экран
Происшествия В мире
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение