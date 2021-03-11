Экстремальные перепады: в Москву придет резкое потепление 

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Температура воздуха в Москве резко повысится после нескольких дней аномальных морозов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу 13 марта в столице станет на 20-25 градусов теплее, чем двумя днями ранее.

«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу, 13 марта, днём температура будет уже около 0 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Вместе с тем синоптик отметил, что данное резкое потепление не обязательно знаменует окончательный приход весны в столицу. Погода еще может преподнести москвичам определенные сюрпризы.