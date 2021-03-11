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Экстремальные перепады: в Москву придет резкое потепление 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
Экстремальные перепады: в Москву придет резкое потепление
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве резко повысится после нескольких дней аномальных морозов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу 13 марта в столице станет на 20-25 градусов теплее, чем двумя днями ранее.

«Будет очень сильное повышение температуры. В субботу, 13 марта, днём температура будет уже около 0 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Вместе с тем синоптик отметил, что данное резкое потепление не обязательно знаменует окончательный приход весны в столицу. Погода еще может преподнести москвичам определенные сюрпризы.
Ранее стало известно, что в ближайшие дни в ряд регионов Средней Сибири и Дальнего Востока придет аномальное потепление. Температура воздуха, по словам Вильфанда, будет выше нормы на 8-10 градусов. Например, в Иркутске с 11 марта ожидается около 8 градусов выше нуля, в Красноярске будет 0 градусов.
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Новости Москвы , Общество , Погода , ИТАР-ТАСС
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