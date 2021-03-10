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Москва

Почтоматы появятся в столичном метрополитене 

Москва24 и ещё 2 44 минуты назад
Почтоматы появятся в столичном метрополитене
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском метрополитене планируется установить почтоматы. В подземке их поставят, ориентируясь на мировую практику, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Почтоматы есть во многих метро мира, например, в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле. Особенно актуальными они стали с ростом интернет-торговли. Ведь это удобно — если вы делаете интернет-заказ, получить посылку можно на ближайшей станции", — заявили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, в Москве в метро появятся такие же устройства. Ожидается, что аукцион на право размещения почтоматов состоится уже 11 марта.
В пресс-службе добавили, что поучаствовать в аукционе смогут различные представители рынка. При этом все заявки от участников будущих торгов обезличены. В том случае, если какая-либо компания укажет сведения о себе, к участию в аукционе ее не допустят.

"Размещение почтоматов в мосметро — это не только удобный сервис для наших пассажиров, но и способ повысить небилетные доходы", — обратили внимание представители департамента транспорта. Доходы можно будет направить на развитие метро (в качестве примера приводятся вендинг и банкоматы).

В конце декабря московское метро распродало 15 букв-указателей "М" на аукционе. Их раскупили за считаные минуты.
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