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Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке БКЛ 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Собянин дал старт проходке тоннеля на участке БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар». Об этом в среду, 10 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне оставшиеся щиты, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время пройдено уже 94 процента проходки. Оставшиеся тоннели будут построены до конца 2021 года. В дальнейшем планируется строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства и инженерных коммуникаций. Проходку двухпутного тоннеля от «Нагатинского Затона» в сторону станции «Кленовый бульвар» начинает тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Лилия».
В апреле 2021 года еще один ТПМК большого диаметра «Виктория» начнет проходку двухпутного тоннеля от станции «Печатники» в сторону «Нагатинского Затона». Третий большой ТПМК «Победа» в апреле завершит сооружение двухпутного тоннеля от «Кленового бульвара» до площадки № 2. Позднее шестиметровые ТПМК «Ольга» и «Елена» начнут свой путь от станции «Каширская» в сторону площадки № 2 для прокладки однопутных перегонных тоннелей.
Ранее стало известно, что станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» БКЛ планируется открыть в этом году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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