Собянин рассказал о новых сервисах в московском метро 

Сергей Собянин. Москвичи, живущие у МКАД, а работающие в центре, в среднем за год проводят 10 дней в метро. Чтобы облегчить жизнь пассажирам, в столичной подземке есть много полезных сервисов. О привычных и новых опциях на своём личном сайте рассказал мэр Москвы

В первую очередь градоначальник упомянул карту «Тройка», которую назвал «убийцей очередей». Сегодня проездной изготавливается не только в виде пластиковой карты, но и в виде браслета, брелка, вкладыша, наклейки, жетона и кольца. В 2021 году «Тройка» появится в электронном варианте. Оформить её можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы» на смартфоне.

Столичные власти стремятся сделать поездки метро максимально комфортными. С этой целью были приобретены новые вагоны, в которых уровень шума будет на 15% ниже, чем в старых. Теперь в пути можно будет разговаривать не на повышенных тонах.

До конца весны в московском метро будет установлено 80 терминалов для выдачи SIM-карт. Проект рассчитан на туристов, которым необходимо оперативно наладить связь. В настоящее время работают 45 автоматов, которые уже выдали более 5 тысяч карт.

Собянин также пообещал нарастить количество информационных экранов в вагонах поездов столичного метро. К 2023 году ими планируется оснастить около 6 тысяч вагонов. Сервис помогает пассажирам получить информацию о пересадочных маршрутах, посмотреть новости, отвлечься на развлекательный контент. В 2018 году, например, пассажиры могли смотреть матчи Чемпионата мира по футболу в режиме онлайн.

Сервисы, которые стали привычными для москвичей и гостей столицы, не теряют своей популярности.

Например, пассажиры позитивно отзываются о напольной навигации: чтобы сориентироваться в московской подземке пассажиру не обязательно задирать голову.

В метро можно взять кофе в дорогу (сегодня на станциях работает 461 автомат), в пути почитать книгу в приложении «Метро Москвы» или послушать музыку. С 2016 года в вестибюлях подземки проходят абсолютно легальные концерты, в том числе и российских звёзд.

Сотрудники метро со своей стороны готовы в любой момент прийти на помощь. С этой целью работают стойки «Живое общение» и Центр обеспечения мобильности пассажиров. Представители последнего помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до 7 лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро.