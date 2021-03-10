Собянин рассказал о популярных сервисах метро

Сниженный уровень шума и напольная навигация, модульные туалеты и карта «Тройка». Рассказываем какие еще сервисы есть в столичном метро.

Столичный метрополитен регулярно запускает новые сервисы для удобства пассажиров. О самых популярных из них в своем блоге рассказал Сергей Собянин

«Мы начали работу по внедрению пассажирских сервисов в метро еще в 2011 году и будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи. А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда», — написал он.

Удобная «Тройка»

Пассажиры метрополитена могут разными способами оплатить проезд, но чаще всего они пользуются картой «Тройка» . В целом это около 90 процентов поездок в подземке. Кроме того, «Тройку» выпускают также в виде брелоков, колец и браслетов. Можно приобрести персонализированную карту.

«15–20 минут в утренней очереди в кассу было когда-то нормой для московского метро. Особенно на конечных станциях и в первых числах месяца, когда приходило время купить проездной. Где-нибудь в «Кузьминках» кассиры даже выносили столики с билетами в вестибюль, чтобы хоть как-то разредить собирающуюся толпу. Автоматы по продаже билетов и карта «Тройка» стали «убийцами» очередей. За восемь лет было продано 36 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90 процентов поездок на метро», — написал Мэр Москвы.

В 2021 году появится виртуальная «Тройка». Ее можно будет получить в личном кабинете приложения «Метро Москвы» ‎, и использовать смартфон для оплаты проезда.

«Тройка» доступна не только в Москве. В прошлом году проездной заработал в транспорте Тулы, а с 1 февраля 2021-го — на более чем 400 маршрутах Московской области. В планах еще больше регионов. Переговоры о внедрении «Тройки» уже идут, отмечает Сергей Собянин.

Приобрести «Тройку», а также сувенирную продукцию столичной подземки — брелоки и кольца, толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки и канцелярию — можно и в интернет-магазине . Его открыли в 2020 году.

«Большинство предметов имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, но и использовать ежедневно. Чаще всего покупатели заказывают тематические карты «Тройка» с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков. Эти карты были выпущены совместно с разработчиками популярной игры World of Tanks», — добавил Сергей Собянин.

Быстрее и тише

Москва уделяет особое внимание развитию транспортной системы, метро не исключение. Однако строить новые станции — это только часть работы, важно заниматься обновлением подвижного состава. С 2010 года средний возраст вагонов в метрополитене сократился с 22,5 до 15 лет.

В новых вагонах «Москва-2020» расширенные входы и межвагонные переходы, увеличенное количество USB-портов и сниженный уровень шума. В ближайшие три года планируют закупить более 1300 вагонов «Москва-2020»

«Ежедневно пользуясь подземкой, большинство москвичей не замечают шума поездов. Но даже если вы не обращаете внимания на шум, он все равно рождает подспудный стресс. Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро. В новых вагонах «Москва-2020» уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, номерными моделями вагонов. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга», — уточнил Сергей Собянин.

Благодаря удобной напольной навигации теперь не нужно останавливаться и искать указатели наверху, чтобы найти нужный переход. Это важно для тех, кто спешит.

Метро стало еще комфортнее для пассажиров, когда в 2018 году начали массово устанавливать модульные туалетные комплексы. Сегодня они работают уже на 22 станциях метро. Полный список есть в приложении «Метро Москвы» . Кроме того, туалеты есть на большинстве станций и в поездах «Ласточка» Московского центрального кольца.

Кофе, книги и музыка

В пути пассажиры метро всегда могут перекусить или выпить кофе. На 76 станциях установлен 461 вендинговый автомат. Самые востребованные точки находятся на станциях «Царицыно», «Беговая» и «Трубная». Ознакомиться с перечнем автоматов можно в приложении «Метро Москвы».

«В период пандемии вендинговые автоматы оперативно перешли на продажу масок, перчаток и тем самым помогли защитить пассажиров», — напомнил Сергей Собянин.

Кроме того, пассажиры могут приобрести сим-карты. Для этого зимой на 45 станциях были установлены специальные терминалы. С их помощью уже выдали более пяти тысяч сим-карт. В целом до конца весны установят 80 таких терминалов.

В 2018 году в метро начала работать онлайн-библиотека, в ней собрано более 700 произведений классиков и современных авторов. Чтобы ей воспользоваться, нужно перейти на сайт проекта «Книги в метро»

Востребованный сервис среди пассажиров — информационные экраны в вагонах. С их помощью можно узнать о пересадочных станциях, а также новости и другую полезную информацию. В 2018 году более 20 миллионов пассажиров посмотрели матчи чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. В нештатных ситуациях экраны могут стать основной системой оповещения пассажиров.

«Сейчас экранами оснащено порядка четырех тысяч вагонов — это более 17,7 тысячи медиаэкранов. К 2023 году это число вырастет до шести тысяч, или 87 процентов от общего количества эксплуатируемых вагонов метро», — уточнил Сергей Собянин.

«Сейчас проект постепенно оживает. А с возвращением к нормальной жизни «Музыка в метро» вновь зазвучит в полный голос», — добавил Мэр Москвы.

Помощь словом и делом

Гостям города и даже москвичам может потребоваться помощь в пути. Например, нужно скорректировать маршрут или узнать о ближайших достопримечательностях. Для этого в метро работают стойки «Живое общение». Они установлены на 27 станциях метро и Московского центрального кольца, наиболее популярные — на станциях «Пушкинская», «Александровский сад» и «Площадь Революции».

Для тех пассажиров, кому нужна физическая помощь в пути, работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

«Новые станции строятся с учетом требований доступности и безбарьерной среды. На исторических станциях — там, где возможно, — метрополитен устанавливает пандусы и лифты. Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до семи лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро», — написал Сергей Собянин.

С 2020 года Центр обеспечения мобильности пассажиров работает по графику метро — с 05:30 до 01:00. А в 2021-м планируется постепенно распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт. Сейчас запущено 20 таких маршрутов до городских социальных объектов. С октября сотрудники центра помогли более чем 300 пассажирам наземного транспорта

Станция-призрак и ретропоезд

Популярным проектом среди москвичей и туристов стал «Метротур». Он запущен в 2018 году и сейчас занимает второе место на популярном сайте для туристов в разделе «Развлечения».

Во время экскурсий по столичному метро пассажиры могут прокатиться на ретропоезде 1930-х годов, побродить по безлюдному метро и увидеть станцию-призрак. Во время пандемии экскурсии проводили онлайн, но в феврале проект заработал в прежнем режиме.

Экскурсии уже посетили девять тысяч человек. К проекту присоединились 360 аккредитованных экскурсоводов, разработано 75 уникальных маршрутов.