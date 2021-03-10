Собянин рассказал о популярных сервисах метро

Сниженный уровень шума и напольная навигация, модульные туалеты и карта «Тройка». Рассказываем какие еще сервисы есть в столичном метро.
Столичный метрополитен регулярно запускает новые сервисы для удобства пассажиров. О самых популярных из них в своем блоге
рассказал Сергей Собянин
.
«Мы начали работу по внедрению пассажирских сервисов в метро еще в 2011 году и будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи. А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда», — написал он.
Удобная «Тройка»
Пассажиры метрополитена могут разными способами оплатить проезд, но чаще всего они пользуются картой «Тройка»
. В целом это около 90 процентов поездок в подземке. Кроме того, «Тройку» выпускают также в виде брелоков, колец и браслетов. Можно приобрести персонализированную карту.
«15–20 минут в утренней очереди в кассу было когда-то нормой для московского метро. Особенно на конечных станциях и в первых числах месяца, когда приходило время купить проездной. Где-нибудь в «Кузьминках» кассиры даже выносили столики с билетами в вестибюль, чтобы хоть как-то разредить собирающуюся толпу. Автоматы по продаже билетов и карта «Тройка» стали «убийцами» очередей. За восемь лет было продано 36 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90 процентов поездок на метро», — написал Мэр Москвы.
В 2021 году появится виртуальная «Тройка». Ее можно будет получить в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
, и использовать смартфон для оплаты проезда.
«Тройка» доступна не только в Москве. В прошлом году проездной заработал в транспорте Тулы, а с 1 февраля 2021-го — на более чем 400 маршрутах Московской области. В планах еще больше регионов. Переговоры о внедрении «Тройки» уже идут, отмечает Сергей Собянин.
Приобрести «Тройку», а также сувенирную продукцию столичной подземки — брелоки и кольца, толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки и канцелярию — можно и в интернет-магазине
. Его открыли в 2020 году.
«Большинство предметов имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, но и использовать ежедневно. Чаще всего покупатели заказывают тематические карты «Тройка» с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков. Эти карты были выпущены совместно с разработчиками популярной игры World of Tanks», — добавил Сергей Собянин.
Быстрее и тише
Москва уделяет особое внимание развитию транспортной системы, метро не исключение. Однако строить новые станции — это только часть работы, важно заниматься обновлением подвижного состава. С 2010 года средний возраст вагонов в метрополитене сократился с 22,5 до 15 лет.
В новых вагонах «Москва-2020» расширенные входы и межвагонные переходы, увеличенное количество USB-портов и сниженный уровень шума. В ближайшие три года планируют закупить более 1300 вагонов «Москва-2020»
.
«Ежедневно пользуясь подземкой, большинство москвичей не замечают шума поездов. Но даже если вы не обращаете внимания на шум, он все равно рождает подспудный стресс. Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро. В новых вагонах «Москва-2020» уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, номерными моделями вагонов. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга», — уточнил Сергей Собянин.
Благодаря удобной напольной навигации теперь не нужно останавливаться и искать указатели наверху, чтобы найти нужный переход. Это важно для тех, кто спешит.
Метро стало еще комфортнее для пассажиров, когда в 2018 году начали массово устанавливать модульные туалетные комплексы. Сегодня они работают уже на 22 станциях метро. Полный список есть в приложении «Метро Москвы»
. Кроме того, туалеты есть на большинстве станций и в поездах «Ласточка» Московского центрального кольца.
Кофе, книги и музыка
В пути пассажиры метро всегда могут перекусить или выпить кофе. На 76 станциях установлен 461 вендинговый автомат. Самые востребованные точки находятся на станциях «Царицыно», «Беговая» и «Трубная». Ознакомиться с перечнем автоматов можно в приложении «Метро Москвы».
«В период пандемии вендинговые автоматы оперативно перешли на продажу масок, перчаток и тем самым помогли защитить пассажиров», — напомнил Сергей Собянин.
Кроме того, пассажиры могут приобрести сим-карты. Для этого зимой на 45 станциях были установлены специальные терминалы. С их помощью уже выдали более пяти тысяч сим-карт. В целом до конца весны установят 80 таких терминалов.
В 2018 году в метро начала работать онлайн-библиотека, в ней собрано более 700 произведений классиков и современных авторов. Чтобы ей воспользоваться, нужно перейти на сайт проекта «Книги в метро»
.
Востребованный сервис среди пассажиров — информационные экраны в вагонах. С их помощью можно узнать о пересадочных станциях, а также новости и другую полезную информацию. В 2018 году более 20 миллионов пассажиров посмотрели матчи чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. В нештатных ситуациях экраны могут стать основной системой оповещения пассажиров.
«Сейчас экранами оснащено порядка четырех тысяч вагонов — это более 17,7 тысячи медиаэкранов. К 2023 году это число вырастет до шести тысяч, или 87 процентов от общего количества эксплуатируемых вагонов метро», — уточнил Сергей Собянин.
В 2016 году в столице запустили проект «Музыка в метро»
. Эксперты начали отбирать музыкантов, которые абсолютно законно могут сыграть на большую аудиторию пассажиров. До пандемии в переходах и вестибюлях станций прошло около 90 тысяч концертов. В подземке выступили Григорий Лепс
, Валерий Сюткин
и Дмитрий Маликов
.
«Сейчас проект постепенно оживает. А с возвращением к нормальной жизни «Музыка в метро» вновь зазвучит в полный голос», — добавил Мэр Москвы.
Помощь словом и делом
Гостям города и даже москвичам может потребоваться помощь в пути. Например, нужно скорректировать маршрут или узнать о ближайших достопримечательностях. Для этого в метро работают стойки «Живое общение». Они установлены на 27 станциях метро и Московского центрального кольца, наиболее популярные — на станциях «Пушкинская», «Александровский сад» и «Площадь Революции».
Для тех пассажиров, кому нужна физическая помощь в пути, работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
«Новые станции строятся с учетом требований доступности и безбарьерной среды. На исторических станциях — там, где возможно, — метрополитен устанавливает пандусы и лифты. Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до семи лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро», — написал Сергей Собянин.
С 2020 года Центр обеспечения мобильности пассажиров работает по графику метро — с 05:30 до 01:00. А в 2021-м планируется постепенно распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт. Сейчас запущено 20 таких маршрутов до городских социальных объектов. С октября сотрудники центра помогли более чем 300 пассажирам наземного транспорта
.
Станция-призрак и ретропоезд
Популярным проектом среди москвичей и туристов стал «Метротур». Он запущен в 2018 году и сейчас занимает второе место на популярном сайте для туристов в разделе «Развлечения».
Во время экскурсий по столичному метро пассажиры могут прокатиться на ретропоезде 1930-х годов, побродить по безлюдному метро и увидеть станцию-призрак. Во время пандемии экскурсии проводили онлайн, но в феврале проект заработал в прежнем режиме.
Экскурсии уже посетили девять тысяч человек. К проекту присоединились 360 аккредитованных экскурсоводов, разработано 75 уникальных маршрутов.
«В рамках проекта «Метротур» регулярно проводятся экскурсии по станциям метро, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. Особенно популярны экскурсии на объекты метрополитена, куда не может попасть обычный пассажир. А раз в месяц проводится уникальная ночная экскурсия на поезде 1934 года, в ходе которой можно почувствовать тишину обычно шумного и беспокойного метро», — добавил Мэр Москвы.
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