Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ 

На ВДНХ отремонтируют складское помещение, которое находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 251. Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой.

Как рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева , в ходе работ специалисты обновят фасад, демонтируют поздние металлические пристройки, заменят участки стен тамбуров, а также расчистят поверхности фасада от поздних слоев краски и штукатурки.

"Помимо этого, будут обновлены декоративные элементы, произведена окраска кирпичной поверхности и облицовка тамбура. Также установят металлические утепленные двери и ворота, заменят все окна на аналоги из деревянных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно специалистами будет произведен ремонт кровли и устройство снегозадержателей по периметру", — приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что одноэтажная складская постройка на территории ВДНХ была построена в 1950-х годах. Здание имеет прямоугольную форму с пристройкой в виде круглой башни. Внутри будет храниться выставочное оборудование.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.