Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ 

Москва24 и ещё 4 4 часа назад
Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ
Фото: РИА Новости
На ВДНХ отремонтируют складское помещение, которое находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 251. Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой.
Как рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в ходе работ специалисты обновят фасад, демонтируют поздние металлические пристройки, заменят участки стен тамбуров, а также расчистят поверхности фасада от поздних слоев краски и штукатурки.

"Помимо этого, будут обновлены декоративные элементы, произведена окраска кирпичной поверхности и облицовка тамбура. Также установят металлические утепленные двери и ворота, заменят все окна на аналоги из деревянных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно специалистами будет произведен ремонт кровли и устройство снегозадержателей по периметру", — приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что одноэтажная складская постройка на территории ВДНХ была построена в 1950-х годах. Здание имеет прямоугольную форму с пристройкой в виде круглой башни. Внутри будет храниться выставочное оборудование.
Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Москва24: последние новости
В Москве до конца года проведут реконструкцию 30 прудов В Москве до конца года проведут реконструкцию 30 прудов Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров
Комментарии
Новости Москвы , Анна Яковлева , Александр Иванов , Владимир Шухов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение