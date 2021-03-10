Для проката в городе приобретут еще тысячу велосипедов

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году велосезон в столице оказался рекордным - было совершено 5,7 млн поездок. «Ежегодно велопрокатом в Москве пользуются несколько миллионов человек, в этом году велосезон был рекордным - было совершено более 5,7 млн поездок, а количество прокатных велосипедов превысило 6,5 тыс. Эти цифры доказывают, что сервис проката пользуется популярностью у жителей города, поэтому совместно с Банком ВТБ
мы продолжим дальнейшее развитие велопроката», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова
.