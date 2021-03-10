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Еще 1 тыс. велосипедов приобретут для проката в Москве

Агентство «Москва»иещё 6
1 час назад
Еще 1 тыс. велосипедов, включая 500 электровелосипедов, планируется закупить для проката в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Для проката в городе приобретут еще тысячу велосипедов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«За окном еще снег, а мы уже готовимся запускать велопрокат. АО «Ситибайк» передал городу 50% акций. Вот, что это позволит нам сделать: расширить сеть проката и установить еще 67 станций электрических станций велопроката, закупить еще 1 тыс. велосипедов (включая 500 электровелосипедов)», - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году велосезон в столице оказался рекордным - было совершено 5,7 млн поездок. «Ежегодно велопрокатом в Москве пользуются несколько миллионов человек, в этом году велосезон был рекордным - было совершено более 5,7 млн поездок, а количество прокатных велосипедов превысило 6,5 тыс. Эти цифры доказывают, что сервис проката пользуется популярностью у жителей города, поэтому совместно с Банком ВТБ мы продолжим дальнейшее развитие велопроката», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Новости Москвы,Максим Ликсутов,Банк ВТБ,
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