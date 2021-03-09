Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры

В столице стартует акция «Диагностика за спасибо», которую проведет городской сервис «Чудо техники». В ее рамках москвичи могут бесплатно проверить свои компьютеры с операционной системой Windows. Заявки на проверку принимаются с 9 по 14 марта, сама акция пройдет с 15 марта по 11 апреля. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Для диагностики свой компьютер никуда нести не надо. Она будет проводиться в режиме онлайн, а для получения консультации понадобится только доступ в интернет. Инженеры пояснят, почему устройство стало перегреваться, сильнее шуметь, медленнее загружаться и расскажут, как решить эти и другие проблемы.

«Благодаря акции каждый житель Москвы может получить быструю бесплатную удаленную помощь по устранению неполадок в ноутбуках и компьютерах. Наши квалифицированные специалисты сами свяжутся с пользователями и проведут проверку системы. В случае выявления вирусов, шпионских программ, медленной работы устройства и других проблем инженеры проекта «Чудо техники» расскажут, что нужно сделать, чтобы их устранить», — рассказал руководитель онлайн-проекта Михаил Давыдов.

Заявку на диагностику можно оставить на сайте проекта или по телефону +7 (495) 432-11-00. При этом пользователь сам может выбрать удобное для себя время для консультации. В среднем диагностика одного компьютера или ноутбука будет занимать не больше 20 минут.