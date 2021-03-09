Более 40% москвичей имеют иммунитет к COVID-19 

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в России продолжают смягчать ограничительные меры.

Школы Башкирии вернулись к обычному режиму работы — с этого дня дети будут учиться в одну смену, а продолжительность уроков увеличится до 45ти минут. В Москве отменили режим обязательной самоизоляции для пожилых людей. Как заявили власти города, такой шаг стал возможным благодаря снижению заболеваемости и формированию иммунитета.

Уже более 40% москвичей устойчивы к COVID-19. Также набирает обороты и вакцинация — прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч жителей столицы.