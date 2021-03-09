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Более 40% москвичей имеют иммунитет к COVID-19 

ЧП Столица 5 часов назад
Более 40% москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Фото: ЧП Столица
На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в России продолжают смягчать ограничительные меры.
Школы Башкирии вернулись к обычному режиму работы — с этого дня дети будут учиться в одну смену, а продолжительность уроков увеличится до 45ти минут. В Москве отменили режим обязательной самоизоляции для пожилых людей. Как заявили власти города, такой шаг стал возможным благодаря снижению заболеваемости и формированию иммунитета.
Уже более 40% москвичей устойчивы к COVID-19. Также набирает обороты и вакцинация — прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч жителей столицы.
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