Более 260 крыш отремонтируют в Москве

В центре Москве отремонтируют 267 крыш жилых многоквартирных домов до конца 2021 года.

Работы организуют в рамках региональной программы капитального ремонта.

— Рабочие полностью заменят покрытие, отремонтируют систему водостока и утеплят чердачные перекрытия там, где это предусмотрено проектом, — пояснили сотрудники Департамента капитального ремонта Москвы.

Специалисты уберут старое покрытие и заменят его новой кровлей и улучшат эксплуатационные характеристики крыши.