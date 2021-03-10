Более 260 крыш отремонтируют в Москве

В центре Москве отремонтируют 267 крыш жилых многоквартирных домов до конца 2021 года.
Работы организуют в рамках региональной программы капитального ремонта.
— Рабочие полностью заменят покрытие, отремонтируют систему водостока и утеплят чердачные перекрытия там, где это предусмотрено проектом, — пояснили сотрудники Департамента капитального ремонта Москвы.
Специалисты уберут старое покрытие и заменят его новой кровлей и улучшат эксплуатационные характеристики крыши.
Стоит отметить, что за минувший год в городе отремонтировали верхние поверхности домов по более тысячи адресам.