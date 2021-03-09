Автобусный маршрут скорректируют на севере Москвы 

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из автобусных маршрутов на севере Москвы

С 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе метро «Беговая». После остановки «Улица Маргелова» автобусы будут ходить в обе стороны по улице Маргелова и Хорошевскому шоссе до метро «Беговая» (вместо улицы Бориса Петровского, 2-го Боткинского проезда и Беговой улицы).

Для проезда к больнице имени Боткина со стороны Ходынского поля следует пользоваться автобусами № 84 и 101, от больницы к метро «Беговая» — автобусом № 847.

Актуальное расписание и маршруты наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте « Мосгортранса ».