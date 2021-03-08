В Москве назвали долю горожан с иммунитетом к коронавирусу 

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около миллиона жителей Москвы к настоящему моменту переболели COVID-19. По ее словам, сегодня почти половина москвичей имеет антитела к коронавирусной инфекции, сообщает «Газета.ru».

Ракова подчеркнула, что статистика по переболевшим содержит в себе официальные данные, согласно «ковидному реестру». По ее словам, на сегодняшний день «антитела G» имеют около 42-43% жителей Москвы. Она добавила, что вакцинацию против коронавируса прошли порядка 700 тысяч человек. Прививочная кампания в столице отличилась тем, что в процессе вакцинации упор был сделан на группы риска, отметила вице-мэр: так, вакциной в первую очередь обеспечили обитателей домов престарелых — около 93% постояльцев уже получили обе дозы препарата.

«Я считаю, что мы достаточно достойно справились с этой ситуацией в 2020 году», — подчеркнула Ракова.

Она заявила, что московские власти сегодня готовы к «любому сценарию развития событий». В частности, благодаря «временной коечной мощности», которая была накоплена в промежутке между первой и второй волнами пандемии. По словам Раковой, временные госпитали пока сворачивать не планируется, их сохранят вплоть до окончания 2021 года, «даже если не будет ни одного ковидного больного».