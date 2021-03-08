В Москве назвали долю горожан с иммунитетом к коронавирусу 

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около миллиона жителей Москвы к настоящему моменту переболели COVID-19. По ее словам, сегодня почти половина москвичей имеет антитела к коронавирусной инфекции, сообщает «Газета.ru».
Ракова подчеркнула, что статистика по переболевшим содержит в себе официальные данные, согласно «ковидному реестру». По ее словам, на сегодняшний день «антитела G» имеют около 42-43% жителей Москвы. Она добавила, что вакцинацию против коронавируса прошли порядка 700 тысяч человек. Прививочная кампания в столице отличилась тем, что в процессе вакцинации упор был сделан на группы риска, отметила вице-мэр: так, вакциной в первую очередь обеспечили обитателей домов престарелых — около 93% постояльцев уже получили обе дозы препарата.
«Я считаю, что мы достаточно достойно справились с этой ситуацией в 2020 году», — подчеркнула Ракова.
Она заявила, что московские власти сегодня готовы к «любому сценарию развития событий». В частности, благодаря «временной коечной мощности», которая была накоплена в промежутке между первой и второй волнами пандемии. По словам Раковой, временные госпитали пока сворачивать не планируется, их сохранят вплоть до окончания 2021 года, «даже если не будет ни одного ковидного больного».
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице пандемия коронавируса отступает. Градоначальник подчеркнул, что впереди еще много работы, но предварительные результаты уже можно подвести. Так, сегодня можно с уверенностью заявлять, что столичные медики выдержали экстремальную нагрузку, отметил мэр. По его словам, не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.