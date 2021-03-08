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Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта 

Агентство «Москва» и ещё 5 1 час назад
Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта
Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с 8 Марта. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«8 Марта — праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту. А еще у вас есть уникальный дар: сочетать заботу о семье и домашние хлопоты с профессиональной самореализацией и успешной карьерой. Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике, на государственной службе. Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться — самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть. Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния», — написал мэр.

Международный женский день — праздник солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию — отмечается 8 марта, в России он отмечается на государственном уровне с 1919 года. В первые годы советской власти он назывался международным днем работниц, а с конца 1920-х годов стал Международным женским днем. В 1966-м праздник был официально объявлен нерабочим днем. ​
Видео дня. Путин поздравил женщин с 8 Марта
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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