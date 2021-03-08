Сергей Собянин поздравил москвичек с 8 Марта 

«8 Марта — праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту. А еще у вас есть уникальный дар: сочетать заботу о семье и домашние хлопоты с профессиональной самореализацией и успешной карьерой. Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике, на государственной службе. Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться — самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть. Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и обаяния», — написал мэр.