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Парковка в Москве на один день стала бесплатной 

Мослента 1 час назад
Парковка в Москве на один день стала бесплатной
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
Парковка в Москве стала бесплатной на один день в честь женского праздника 8 Марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час в ночное время. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта.
Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что с 5 апреля на 193 участках столицы изменится стоимость парковки. Так, тарифы повысятся улицах, где загрузка платных парковок достигает 96 процентов и больше. Там будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Указано, что решение коснется только 10 процентов платных мест с высокой загрузкой, однако эффект ощутит весь город.
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