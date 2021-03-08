Отменена обязательная самоизоляция для пожилых москвичей

Режим самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 8 марта перестал быть обязательным, сообщает РИА Новости.

Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с эпидемией коронавируса постепенно улучшается — каждую неделю снижается уровень заболеваемости.

В связи с этим режим самоизоляции, который сохранялся в городе в отношении граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер. Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде на 8 Марта Кроме того, перевод на удаленную работу людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями тоже перестал быть обязательным.

Ранее сотрудники данных категорий могли работать очно только при условии, что их нахождение на рабочем месте было критически важно.

Заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине весны.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости», — сообщил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.