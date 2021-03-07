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Метро продлят до аэропорта Внуково 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
Метро продлят до аэропорта Внуково
Фото: Моя Москва.онлайн
Солнцевская линия метро будет продлена двумя станциями
Через пару лет по заявлению Собянина на метро можно будет доехать да аэропорта Внуково. На Солнцевской линии будет построено еще две станции «Пыхтино» и «Внуково», сообщается на сайте столичной мэрии.

«Проект не то что в начальной стадии, процентов на 15–30 объекты уже построены», — отметил Сергей Собянин.

Собянин также отметил, что сейчас активно ведется реконструкция киевского направления Московской железной дороги, по которой будет следовать аэроэкспресс. Это позволит сделать улучшить транспортную доступность жителей Внуково.
Ранее сообщалось, что место на зарядной станции для электрокаров или гибридов можно бронировать.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Международный аэропорт Внуково , Индонезия , Метро
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