В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Все новости на карте

За минувшие сутки в столице выпало около 7 мм осадков. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на московское метеобюро.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ в 6:00 понедельника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для марта месячная норма осадков в Москве составляет 34 мм. Согласно сообщению, в ночь на 8 марта температура воздуха опускалась до -8,3°С.

"Год назад 8 марта в городе отмечалась противоположная картина: отсутствие снежного покрова и температурный рекорд дня плюс 8,6 градуса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 8 марта, синоптики обещают до -3°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет небольшой снег. Также ожидаются метель и гололедица.