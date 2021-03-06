Москвичей предупредили о циклоническом пауке

"В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру — часов в 5-6 — начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта", — рассказал Тишковец.
"Второй опасный фактор — штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", — рассказал Тишковец.