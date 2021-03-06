Москвичей предупредили о циклоническом пауке

Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, уже в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона.

"В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру — часов в 5-6 — начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением.

"Второй опасный фактор — штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", — рассказал Тишковец.

Метеоролог уточнил, что Москву ждет повышение температуры, ночью минус 6 — минус 11, а днем в Москве ноль — минус 2, а по области минус 4 — плюс 1. Поэтому снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождем. Возможно его налипание на провода.