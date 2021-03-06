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Погода в Москве: москвичей предупредили о надвигающемся циклоническом пауке 

РИА Новости 1 час назад
Москвичей предупредили о циклоническом пауке
Фото: РИА Новости
Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, уже в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона.

"В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру — часов в 5-6 — начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта", — рассказал Тишковец.

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
Синоптик отметил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением.

"Второй опасный фактор — штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", — рассказал Тишковец.

Метеоролог уточнил, что Москву ждет повышение температуры, ночью минус 6 — минус 11, а днем в Москве ноль — минус 2, а по области минус 4 — плюс 1. Поэтому снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождем. Возможно его налипание на провода.
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Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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