Гололедица и метель ожидаются в Москве 8 марта

Облачная погода с гололедицей, небольшим снегом и местами метелью ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 5 — минус 3 градуса. В ночь на вторник она может опуститься до минус 16 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем в Московском регионе до 03:00 9 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 23 градуса.