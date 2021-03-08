Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: гололедица, метель и до пяти градусов мороза ожидаются в Москве 8 марта 

ТАСС и ещё 7 41 минуту назад
Гололедица и метель ожидаются в Москве 8 марта
Фото: РИА Новости
Облачная погода с гололедицей, небольшим снегом и местами метелью ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит минус 5 — минус 3 градуса. В ночь на вторник она может опуститься до минус 16 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем в Московском регионе до 03:00 9 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 23 градуса.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
ТАСС: последние новости
Собянин сообщил о снижении младенческой смертности в Москве Собянин сообщил о снижении младенческой смертности в Москве Тарифы на парковку изменятся с 5 апреля почти на 200 участках улиц Москвы Тарифы на парковку изменятся с 5 апреля почти на 200 участках улиц Москвы Собянин упростил порядок получения социальных выплат для семей с детьми в Москве Собянин упростил порядок получения социальных выплат для семей с детьми в Москве
Новости Москвы , Погода , Новости регионов , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение