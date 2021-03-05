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Москва

У МЦД появился собственный подкаст 

Управа района Можайский 1 час назад
У МЦД появился собственный подкаст
Фото: pixabay.com
У Московских центральных диаметров появился собственный подкаст. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.
Первый ролик уже опубликован на YouTube-канале МЦД. В ходе его просмотра зрители смогут узнать о профессиях машиниста электропоезда и водителя трамвая.
Как отмечается, в скором времени подкасты будут доступны на платформах «Яндекс. Музыка» и AppleMusic. Кроме того, в поездах МЦД появятся специальные QR-коды, отсканировав которые можно будет послушать новые выпуски.
Будущие программы позволят узнать профессиональные секреты представителей разных профессий и получить ответы на самые интересные вопросы.
Напомним, в Можайском районе расположены две станции МЦД-1: «Рабочий поселок» и «Сетунь».
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