Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве

«Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую трансформацию. Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму уже сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и оказывая консультацию лучшими врачами Москвы. Мы заменили и материальную базу, отреконструировали практически все роддома Москвы. Они стали высокого уровня, хорошего качества. Обеспечили самым современным оборудованием. И благодаря этому, и благодаря, конечно, высокий квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%», — сказал Собянин.
«Мы выделяем деньги для того, чтобы ваш перинатальный центр был современным. Мы находимся на отремонтированном этаже. Я думаю, что в какое-то недалекое время весь корпус будет как новый, с новым оборудованием. Я надеюсь, что будет комфортно», — добавил Собянин.
«Пользуюсь случаем, я поздравляю с наступающим 8 Марта, женским днем. В вашем лице поздравляю все женские коллективы нашего здравоохранения и всех мам Москвы. Надеюсь, что в этот день они будут окружены любовью и заботой», — сказал Собянин.