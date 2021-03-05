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Собянин: Младенческая смертность в Москве снизилась почти на 60% 

Агентство «Москва» и ещё 16 1 час назад
Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве
Фото: РИА Новости
Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за прошедшие годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения перинатального центра ГКБ имени Юдина, где в 2021 году завершился ремонт первого, третьего и седьмого этажей здания роддома.

«Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую трансформацию. Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму уже сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и оказывая консультацию лучшими врачами Москвы. Мы заменили и материальную базу, отреконструировали практически все роддома Москвы. Они стали высокого уровня, хорошего качества. Обеспечили самым современным оборудованием. И благодаря этому, и благодаря, конечно, высокий квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в период пандемии перинатальный центр не прекращал работу и принял около 10 тыс. родов.

«Мы выделяем деньги для того, чтобы ваш перинатальный центр был современным. Мы находимся на отремонтированном этаже. Я думаю, что в какое-то недалекое время весь корпус будет как новый, с новым оборудованием. Я надеюсь, что будет комфортно», — добавил Собянин.

Он также поздравил коллектив центра с наступающим Международным женским днем.

«Пользуюсь случаем, я поздравляю с наступающим 8 Марта, женским днем. В вашем лице поздравляю все женские коллективы нашего здравоохранения и всех мам Москвы. Надеюсь, что в этот день они будут окружены любовью и заботой», — сказал Собянин.

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