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«Мосгаз» с начала года проверил 15% московских квартир 

РИА Недвижимость 4 часа назад
«Мосгаз» с начала года проверил 15% квартир
Фото: РИА Новости
Специалисты "Мосгаза" в январе-феврале проверили газовое оборудование 262 тысяч московских квартир — примерно 15% квартирного фонда столицы с газовыми плитами.

"Наибольшее число проверок осуществлено на востоке города, где безопасность газового оборудования оценили в 51 тысяче квартир, следом идут САО и ЮАО, где проверено более 34 тысяч и 31 тысячи квартир соответственно", — говорится в сообщении компании.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений. Чтобы узнать, когда в доме будет проводиться плановый обход, и уточнить контактный телефон территориального подразделения "Мосгаза", необходимо указать название улицы и номер дома на официальном сайте предприятия, добавляется в сообщении.
"Мосгаз" — одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.
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