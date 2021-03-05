«Мосгаз» с начала года проверил 15% квартир

Специалисты "Мосгаза" в январе-феврале проверили газовое оборудование 262 тысяч московских квартир — примерно 15% квартирного фонда столицы с газовыми плитами.

"Наибольшее число проверок осуществлено на востоке города, где безопасность газового оборудования оценили в 51 тысяче квартир, следом идут САО и ЮАО, где проверено более 34 тысяч и 31 тысячи квартир соответственно", — говорится в сообщении компании.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений. Чтобы узнать, когда в доме будет проводиться плановый обход, и уточнить контактный телефон территориального подразделения "Мосгаза", необходимо указать название улицы и номер дома на официальном сайте предприятия, добавляется в сообщении.