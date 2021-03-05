Обновление набережных в Москве предложили завершить

Основатель и руководитель архитектурной мастерской "Арканика" Никита Выходцев считает, что до того, как обсуждать вопрос о возвращении на поверхность реки Неглинной, в столице надо завершить обновление набережных, сообщает Агентство "Москва".

Возникает закономерный вопрос: не лучше ли обустроить набережные Москвы-реки? Рассмотреть ее не только как прогулочную, но и транспортную магистраль? Мне кажется, что сначала нужно завершить благоустройство и организацию пространств вокруг существующих водных артерий и после этого перейти к новым преобразованиям", — сказал Выходцев.

Инициативу вывести Неглинную на поверхность он назвал блестящей по своей авантюрности и фантазии. Но восстановить часть реки без восстановления города невозможно, добавил он.

По его мнению, характер застройки изменился из-за того, что реку убрали. В то же время, считает он, вывод Неглинной на площади может стать невероятным драйвером развития.

"Вода всегда была точкой притяжения в городе, можно вспомнить массу цивилизаций, зародившихся у воды", — сказал архитектор.

Ранее блогер Илья Варламов предложил вернуть реку Неглинную на поверхность столицы.

В конце декабря прошлого года Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной. Ее протяженность составляет порядка четырех километров — от проспекта Маршала Жукова (Живописный мост) до проектируемого проезда № 632. Согласно проекту, реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара — в плане работ указано укрепление речных склонов.

В ближайшие несколько лет в столице планируют благоустроить 20 набережных Москвы-реки. В текущем году специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг. Всего с начала 2011 года в городе были благоустроены 32 набережные.