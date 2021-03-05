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Москва

Архитектор предложил завершить обновление набережных в Москве 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Обновление набережных в Москве предложили завершить
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Основатель и руководитель архитектурной мастерской "Арканика" Никита Выходцев считает, что до того, как обсуждать вопрос о возвращении на поверхность реки Неглинной, в столице надо завершить обновление набережных, сообщает Агентство "Москва".
Возникает закономерный вопрос: не лучше ли обустроить набережные Москвы-реки? Рассмотреть ее не только как прогулочную, но и транспортную магистраль? Мне кажется, что сначала нужно завершить благоустройство и организацию пространств вокруг существующих водных артерий и после этого перейти к новым преобразованиям", — сказал Выходцев.
Инициативу вывести Неглинную на поверхность он назвал блестящей по своей авантюрности и фантазии. Но восстановить часть реки без восстановления города невозможно, добавил он.
По его мнению, характер застройки изменился из-за того, что реку убрали. В то же время, считает он, вывод Неглинной на площади может стать невероятным драйвером развития.

"Вода всегда была точкой притяжения в городе, можно вспомнить массу цивилизаций, зародившихся у воды", — сказал архитектор.

Ранее блогер Илья Варламов предложил вернуть реку Неглинную на поверхность столицы.
В конце декабря прошлого года Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной. Ее протяженность составляет порядка четырех километров — от проспекта Маршала Жукова (Живописный мост) до проектируемого проезда № 632. Согласно проекту, реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара — в плане работ указано укрепление речных склонов.
В ближайшие несколько лет в столице планируют благоустроить 20 набережных Москвы-реки. В текущем году специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг. Всего с начала 2011 года в городе были благоустроены 32 набережные.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Илья Варламов , АГН "Москва"
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